Coronavirus : l'usine PSA de Rennes interrompt son activité

Après les annonces du gouvernement ces derniers jours concernant la fermeture "des lieux recevant du public" non essentiels à la vie de la Nation, ainsi que le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, les fermetures s'enchaînent peu à peu dans le monde de l'entreprise.

Le groupe PSA, l'un des plus gros constructeurs automobile français, annonce ce lundi 16 mars la fermeture dès demain mardi de son usine de Rennes-La Janais à partir de 21h30. Une décision prise lors d'un comité social et économique exceptionnel (CSE) extraordinaire qui se tenait ce midi dans l'entreprise. Les quelques 2 000 salariés en CDI et 800 intérimaires seront donc priés de rester chez eux. Un arrêt d'activité qui va également toucher près d'un millier de sous-traitants de PSA.

Pour l'heure on ignore s'il s'agira de chômage partiel ou de congés. Un nouveau CSE extraordinaire doit se tenir pour trancher sur cette question. Depuis jeudi dernier, des nombreuses mesures sanitaires avaient été mises en oeuvre pour ralentir la propagation de l'épidémie dans l'entreprise à Rennes.

"Toutes les usines de PSA en France seront à l'arrêt demain soir", a affirmé Jean-Pierre Mercier, délégué syndicale de l'entreprise. La production à Mulhouse sera arrêtée dès ce lundi après-midi. PSA Automobiles emploie 51 000 salariés en France.