Coronavirus : l'usine PSA de Sochaux anticipe en cas de propagation du virus

Le coronavirus n'impacte pas l'usine PSA de Sochaux, mais le groupe préfère anticiper. En cas de propagation intense de l'épidémie, des mesures de prévention ont été mises en place et une cellule de veille est activée. Seuls quelques salariés en provenance de zones à risque ont été placés à l'isolement pendant deux semaines. En France, le coronavirus continue de s'étendre avec ce samedi 7 janvier 613 cas confirmés. Parmi eux, 80 concernent la Bourgogne-Franche-Comté.

Comme conseillé partout, les mesures de bon sens sont rappelées aux salariés de l'usine PSA de Sochaux : se laver les mains le plus régulièrement possible, dans les ateliers comme les bureaux. Le groupe a ainsi distribué des solutions hydroalcooliques et le nettoyage de certains lieux collectifs, comme le self ou les cages d'escalier, est renforcé. Le contact physique entre collaborateurs est quant à lui proscrit : fini les habituelles poignées de main et accolades.

En dehors de ces mesures classiques, le contact lors des livraisons à l'entrée du site est limité au maximum : tout passe par des casiers. Le groupe a défini trois niveaux d'alertes face à cette crise du coronavirus. L'usine de Sochaux est en niveau 1, ce qui signifie qu'il n'y a ni cas avéré, ni suspicion de cas. Autant de mesures saluées par les syndicats, qui réclament tout de même un aménagement de la production pour permettre aux opérateurs d'avoir le temps de se laver les mains. Ils demandent aussi un inventaire des salariés à risque, ceux qui souffriraient déjà de pathologies qui les rendraient plus fragiles face au virus.