Coronavirus : l'usine PSA de Sochaux parée pour un redémarrage, mais pas tout de suite

A quand la reprise de la production à l'usine PSA de Sochaux ? Aucune date n'est arrêtée. Mais le site est parée pour cette reprise.

Un protocole sanitaire d'une centaine de mesures a été minutieusement mis sur pied pour permettre une production en respectant toutes les règles de protection contre le Covid 19.

Trois semaines de réflexion et d'installations : allées dédiées pour séparer les flux au sein de l'usine, réorganisation des postes de travail, nouvelles cadences, visières, masques, lunettes, lavage de mains. "On est en train de mettre en place des conditions de travail pour faire en sorte que dans l'usine, on prenne moins de risques que lorsque le matin, on va acheter sa baguette de pain chez son boulanger" explique Christophe Montavon, le directeur de la production à Sochaux. "Depuis trois semaines, on s'attèle à faire en sorte que dans une journée de travail, les opérateurs ne rencontrent dans leur environnement immédiat pas plus de cinq personnes".

Ce protocole a été testé et validé par un groupe d'auditeurs extérieurs. Les syndicats ont également été étroitement associés à la démarche.

Force Ouvrière salue un protocole sanitaire ambitieux où "plus de 6km de cheminement piéton ont fait l’objet d’un traçage de distanciation", mais le syndicat demande à ce que l’éventuelle reprise intervienne après le pic de l'épidémie.

La CGT, elle s'oppose à toute reprise avant la fin du confinement. "Ca serait jouer contre le camp des soignants, des médecins qui se battent contre cette épidémie. Pour nous, faire de la voiture, c'est pas essentiel dans la situation de crise sanitaire" explique Jérôme Boussard de la CGT.

Pour l'instant, la direction se garde de toute échéance pour cette éventuelle reprise de la production. "Quand le moment sera venu, nous ferons une reprise très progressive, atelier après atelier et avec des objectifs de production qui seront adaptés à ces nouvelles conditions. Et nous progresserons ainsi au fil des jours et des semaines", conclut Christophe Montavon, le directeur de la production du site de Sochaux.