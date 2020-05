Coronavirus : la brasserie du Luma à Orsennes résiste plutôt bien

Les brasseurs au même titre que les cafés bars et restaurants sont touchés de plein fouet, suite à la crise sanitaire du Coronavirus. il a fallu changer les méthodes de travail et trouver de nouveau clients pour s'en sortir. La brasserie du Luma à Orsennes en est le parfait exemple.

Hannah et Anthony Jones sont Gallois d'origine. Ils sont arrivés dans le Berry il y a 19 ans déjà ! Ils ont tenu l'auberge de la Chaumerette à Gargilesse puis le café du Luma à Cluis et depuis octobre 2017, ils se sont lancés à Orsennes dans la fabrication d" bière artisanale. Mais à la mi-mars Hannah à eu très peur : "Tous les festivals ont été annulés, les gens ont annulé les mariages, les restaurants sont fermés. Alors il a fallu trouver une solution pour ne pas voir notre activité et nos comptes bancaire plonger dans le rouge vif. Alors j'ai eu l'idée de débuter les livraisons de bière. Et grâce à facebook car nous travaillons beaucoup avec ce réseau social depuis que nous sommes dans la restauration ça nous a bien aidé à vivre."

Hannah Jones (gérante de la brasserie du Luma) : "En fait, nous avons travailler plus mais pour gagner beaucoup moins d'argent."

En cette période logiquement, les brasseurs travaillent un petit peu moins mais là c'est l'inverse pour Anthony et Hannah : "Nos livraisons sont essentiellement des livraisons de bouteilles de bière (50cl). Donc nous faisons un maximum d'embouteillage ce qui représente beaucoup plus de travail. En fait nous avons travaillé plus mais pour gagner beaucoup moins d'argent."

Certes la trésorerie de cette brasserie implantée à Orsennes à souffert mais la banque à suivi et Hannah et Anthony ont également eu la bonne surprise de trouver une nouvelle clientèle à Châteauroux entre autres, ou ils étaient moins connus. Ce couple de Gallois espère aussi que les habitants de l'Indre et même au delà vont continuer à s’approvisionner en circuit court donc à la brasserie du Luma à Orsennes en passant par la page Facebook, très active depuis des mois et des mois .

Enfin si vous souhaitez découvrir cette brasserie et donc ces bières (au nombre de douze en fonction des saisons) à boire avec modération bien sûr, vous pouvez déguster la bave de Luma ; le luma est un célèbre escargot fêté à Cluis, la commune voisine d'Orsennes. C'est une bière blonde à la fleur d'hibiscus. Vous avez la possibilité de la trouver à Orsennes mais aussi sur les marchés d'Argenton-sur-Creuse ou la Châtre sans oublier le petit marché de Mézières-en-Brenne.