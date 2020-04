Coronavirus : La cave de Jurançon en Béarn se réorganise et continue de vendre ses vins

La cave de Jurançon à Gan, site touristique le plus visité du Béarn, s'est organisée pour passer au mieux ce cap du confinement. Une partie de l'activité est maintenue parce que la vigne continue de pousser et le vin de vieillir, et que la demande est encore là.