Coronavirus : la CCI de l'Hérault au chevet des entreprises

Depuis samedi soir minuit tous les commerces" non essentiels" sont fermés. La CCI de l'Hérault reçoit de nombreux appels suite à cette décision de commerçants, d'indépendants et de chefs d’entreprise inquiets pour leur activité.

Les membres de la Cellule d’appui Covid-19 de la CCI Hérault, en collaboration avec le Medef, la CPME et les syndicats de branches, recensent, centralisent et mettent à jour toutes les mesures mobilisables :

- Report d’échéances fiscales ou sociales pour faire face aux difficultés de trésorerie - Facilités en cas de dépassement de découverts et besoin de financement - Dispositif de chômage partiel - Déclarations d’arrêt de travail simplifié pour les salariés parents - Des tribunaux de commerce pour protéger les entreprises.

Ainsi, en temps réel, sur le site internet de la CCI Hérault www.herault.cci.fr, les chefs d’entreprise, les commerçants et les indépendants peuvent consulter toutes les informations fournies par l’ensemble des partenaires (Etat, Direccte, Banque de France, DGFIP, URSSAF, Fédération des Banques, Région Occitanie, Bpifrance, tribunaux de commerce...) . Une adresse mail dédiée est disponible : covid19@herault.cci.fr

Qui peut encore accueillir des clients ?

Les commerces qui peuvent rester ouverts , à la condition de limiter la présence instantanée de 100 personnes sont les pharmacies, bureaux de poste, banques, stations essence, bureaux de tabac et de presse, marchés alimentaires, hôtels et leur room-services, la vente à emporter (fast-food, drive) et la livraison de repas à domicile (interdiction de se rassembler et de consommer sur place), les commerces pour la vente uniquement d’alimentation générale (hors restaurants et bars), pour les professions du bâtiment uniquement et sur présentation d’une carte professionnelle : les enseignes professionnelles de fournitures pour de gros travaux et bricolage (grossistes et/ou détaillants de vente ou de location de matériaux et instruments de travail).

La CCI réfléchit en collaboration avec la préfecture de l'Hérault a des ouvertures aménagées des commerces pour les personnes de plus de 70 ans ainsi que des horaires plus souples pour toute la grande distribution.