Coronavirus : la CCI de la Mayenne rend hommage aux salariés qui vont au travail

Un pays au ralenti, l'économie aussi. Les 10.000 entreprises de la Mayenne sont fortement impactées. L'État leur a d'ores et déjà garanti la prise en charge des salaires en cas de situation de chômage partiel et le report de certaines échéances fiscales.

D'ailleurs dans le département 150 entreprises ont déjà fait part de leurs difficultés. Malgré le confinement général et l'obligation de respecter les mesures barrières, Patrice Deniau, le président de la CCI de la Mayenne, explique que les entreprises doivent continuer de tourner au maximum et rend hommage aux salariés qui se déplacent sur leur lieu de travail : "il y a des femmes et des hommes extraordinaires. Ils font tourner le pays. Ces derniers temps, certaines personnes ont considéré que ces femmes et hommes pouvaient nuire au pays. C'est profondément injuste pour celles et ceux qui se lèvent tôt le matin pour assurer un minimum de service. L'état d'esprit depuis quelques jours c'est que ces salariés font circuler le virus et sont un danger, c'est faux".

Pour les sociétés en difficulté qui souhaitent avoir plus d'informations, deux numéros de téléphone sont à leur disposition. Celui de la direction régionale des entreprises : 02.53.46.79.69 et celui de la CCI : 02.40.44.60.01.

En milieu de semaine, l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires avait réclamé la fermeture de toutes les entreprises et administrations non-indispensables pour la gestion de la crise sanitaire.