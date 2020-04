Coronavirus : la CFDT appelle les salariés d'Amazon à faire grève

La CFDT Amazon appelle l'ensemble des salariés du groupe en France à faire grève dès ce mercredi, notamment à Saran (Loiret). Motif : selon le syndicat, Amazon ne protège pas suffisamment ses salariés face au coronavirus et n'applique pas les recommandations de la Direccte (inspection du travail).

"Face au refus obstiné de la direction de négocier et après avoir épuisé toutes les tentatives de dialogue social", la CFDT Amazon (deuxième syndicat de l'entreprise) annonce qu'elle appelle les salariés à exercer leur droit de grève dès ce jour, le mercredi 8 avril. Cela concerne le site de Saran, près d'Orléans, où travaillent environ 2000 personnes.

Un appel à la grève à partir de ce mercredi

Le syndicat, comme les autres organisations syndicales chez Amazon, affirme que les salariés d'Amazon en France ne sont pas suffisamment protégés face à l'épidémie de coronavirus. Depuis plusieurs semaines, les syndicats de l'entreprise, mais aussi des élus locaux, comme Maryvonne Hautin, maire (PCF) de Saran, appelaient le géant américain à prendre des mesures pour protéger ses salariés, ou défaut à réduire drastiquement son activité.

Masques et prise de température désormais

Depuis le début de la semaine, la direction d'Amazon à Saran a pourtant mis en place plusieurs mesures supplémentaires, comme la prise de température pour les salariés à l'entrée du site et la mise à disposition de masques. Mais plusieurs syndicats d'Amazon dénonçaient un effet d'annonce, rappelant que plusieurs cas de coronavirus ont été recensés sur le site de Saran depuis le début de l'épidémie.

On a épuisé toutes les possibilités de dialogue"

"On a épuisé toutes les possibilités d’établir un dialogue social avec la direction d’Amazon", explique Adrien Guellec, secrétaire national de la Fédération des services CFDT, "nous voulions ouvrir une négociation sur les mesures sanitaires pour les salariés. Les ministères du Travail et des Finances sont également intervenus auprès de la direction qui n’a rien voulu entendre. Il ne reste donc que cette solution : la CFDT appelle les salariés à exercer leur droit de grève et à rester chez eux. Cette décision était très attendue par nos adhérents."

La CFDT (28% des voix aux dernières élections professionnelles chez Amazon France logistique) affirme que, ce jour, plusieurs centaines de salariés d'Amazon en France se sont effectivement mis en grève ce mercredi.

Les salariés d'Amazon sont en danger"

Autre aspect : "on envoie carrément le virus aux clients", dénonce Julien Vincent, salarié à Montélimar (Drôme) et délégué CFDT central chez Amazon sur franceinfo. Le syndicat réclame la fermeture des sites du groupe en France en raison des conditions de travail jugées non-adaptées aux risques liés à l'épidémie de Covid-19. "Les articles sont transmis de main à main par des centaines de salariés sans désinfection, sans gants, sans masques FFP2. Pendant ce temps, le virus circule librement à l'intérieur des entrepôts depuis un mois." Pour le délégué syndical, ça ne fait aucun doute : "les salariés sont en danger."

Des mises en demeure de l'Inspection du travail

Depuis le début de la semaine, plusieurs inspecteurs du travail se sont déplacés sur des sites Amazon France Logistique en France ces derniers jours. Cela a conduit la Direccte à effectuer plusieurs mises en demeure à la direction du géant américain. "Celle-ci a refusé de se conformer aux mesures de réorganisation du travail préconisées pour protéger la santé des salariés. Cette réaction a encore fait monter la pression d’un cran chez des salariés déjà très tendus", explique la CFDT.

Combien de grévistes ?

Plusieurs syndicats expliquent que "l'absentéisme" est très fort ces dernières semaines chez Amazon à Saran, soit en raison d'arrêt-maladies, d'arrêts pour garde d'enfants ou d'exercice du droit de retrait, sans pouvoir chiffrer précisément ce phénomène. La CFDT dit ne pas pouvoir, ce mercredi soir, donner une estimation du nombre de salariés effectivement en grève sur le site de Saran et ailleurs en France.