Coronavirus : la CGT demande la fermeture des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

La CGT demande la fermeture du site des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le syndicat estime que les "entreprises non indispensables doivent être fermées le temps qu'il faut et les salaires garantis". La direction des chantiers navals a pris un certain nombre de mesures de précaution.