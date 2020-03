Coronavirus : la CGT veut fermer le site de STMicroelectronics à Crolles

Avec 4200 salariés STMicroelectronics à Crolles (Isère) est l'un des principaux sites industriels du département. Si une partie des salariés sont aujourd’hui en télétravail à cause de la crise du coronavirus, la production de semi-conducteurs, elle, continue dans les salles blanches, au grand dam de la CGT qui a lancé la semaine dernière une procédure de danger grave et imminent. Pour David Majeswski, le délégué du syndicat sur le site de Crolles, "il y a de multiples sources de propagation du virus, arrêté la production mettrai le personnel en sécurité", et le syndicaliste de poursuivre qu'en la période actuelle "produire des puces pour des smartphones n'est pas vital pour la nation"

Un accord signé avec d'autres partenaires sociaux selon la direction

Dans un communiqué la direction de STMicroelectronics assure que l’entreprise s’est adaptée et a "_pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour protéger ses employé_s" notamment dans les salles blanches et précise aussi que d'autres syndicats, ont signé un protocole, validant cette nouvelle organisation, valable à Crolles, mais aussi à Grenoble, Rennes, Rousset et Tours.