Coronavirus : La chambre des métiers de Bourgogne-Franche-Comté à l’écoute des artisans.

Quel avenir pour les 56 000 entrepreneurs et artisans ( 7000 dans l’Yonne) de Bourgogne Franche Comté ! L’activité de certains est au ralenti avec les mesures de confinement liées à l’épidémie de Coronavirus, pour d'autres, c’est carrément l'arrêt.

Le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Yonne fait le maximum pour les détailler sur son site internet ou par téléphone grâce à des dizaines de conseillers. Lisa Gogérino est conseillère et elle doit souvent répondre aux mêmes cas de figure. « Ils se posent beaucoup de questions sur les aides dont ils peuvent bénéficier, sur la façon dont ils vont pouvoir payer leur charges ou les cotisations sociales » explique-t-elle « ils sont aussi soucieux des dispositifs de chômage partiel pour leurs apprentis.

Des artisans angoissés

Devant cette situation inédite, beaucoup de ces appels sont très angoissés, quand ce n’est pas carrément désespérés. « Ce matin, une jeune femme m’a appelée » explique notre conseillère de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Yonne, « elle vient de créer son auto entreprise de coiffeuse à domicile et avec le confinement, l’aventure va sans doute s’arrêter là. »

La région injecte 10 millions d'euros

Ce mercredi, La région Bourgogne Franche Comté va soutenir les très petites entreprises . Dans le cadre du fond de solidarité d'un milliard d'euros annoncé par le président de la république, notre région va injecter directement 10 millions dans un premier temps.

A la fin du mois, 1500 euros seront versé à plus de 20 000 entrepreneurs du territoire. Cet aide s'adressera aux TPE dont le chiffre d'affaire a chuté d'au moins 70% au mois de mars.