Coronavirus : la CNTPE 33, syndicat des TPE, s'attend à un "tsunami de faillites d'entreprises"

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises ont été mises "sous perfusion", avec les aides de l'Etat. Mais lorsque ces aides vont se tarir et qu'il va falloir rembourser, beaucoup ne survivront pas, déplore la CNTPE 33. Le syndicat appelle à laisser les entrepreneurs gérer la situation.

Depuis deux ans et le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, les entreprises, elles aussi, souffrent. L'exécutif a mis en place des dispositifs d'aides en série pour les aider à passer cette crise. La dernière en date, l'annonce de Jean Castex ce mardi : le financement des cotisations salariales des entreprises de moins de 250 salariés qui ont perdu au moins 30% de leur chiffre d'affaires en décembre et en janvier. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Didier Béal, vice-président de la CNTPE 33, la confédération nationale des très petites entreprises en Gironde. "Les très petites entreprises sont sous perfusion permanente, explique-t-il. Sur l'instant présent, ça aide. Mais ça ne fait que repousser le problème. _Nous nous attendons, malheureusement, à un tsunami de faillites d'entreprises_", lorsque ces aides cesseront.

Alors comment aider ces petites entreprises qui souffrent, dans l'hôtellerie-restauration, le tourisme ou encore l'événementiel ? "Il faut lâcher cette pandémie comme certains pays commencent à le faire, argumente Didier Béal. Relancer l'économie et essayer de retrouver un rythme normal d'activité". Il conclut : "laissons les entrepreneurs faire comme avant et je pense que on n'y arrivera mieux tous ensemble".