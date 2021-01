Coronavirus : des interrogations après les annonces sur les commerces, le gouvernement apporte des précisions

Les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés vont fermer dès dimanche a annoncé le Premier ministre Jean Castex, vendredi 29 janvier, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Dans les grandes surfaces, les jauges vont être réduites à partir de lundi.

A la suite de ces annonces, c'est la désillusion pour ceux qui travaillent dans les centres commerciaux. A Bègles, près de Bordeaux, certains dénoncent une injustice. Dans le centre commercial des Rives d'Arcins, la grande surface alimentaire reste ouverte mais les 150 boutiques de la galerie doivent baisser le rideau. "Nous on doit fermer alors que la même boutique rue Sainte-Catherine peut rester ouverte. C'est carrément injuste. En plus tout le monde va s'agglutiner en cente-ville !", réagit par exemple Peggy, responsable d'une maroquinerie.

Pour les commerces de centre-ville, c'est en revanche le soulagement, comme l'explique Sébastien Duchowicz, président des Vitrines du Grand Nancy au micro de France Bleu Sud Lorraine. Mais il reste des incertitudes.

Fermeture de quatre semaines pour tous les commerces non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés

Plusieurs questions demeuraient. Par exemple, est-ce que les magasins de grande taille mais appartenant à une enseigne unique, comme la chaîne d'ameublement Ikea, seraient concernés ? La réponse est oui : tous "les commerces non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés de surface commerciale utile" seront concernés par la fermeture, précise le ministère de l'Economie ce samedi.

Dans les centres commerciaux stricto sensu, les enseignes alimentaires pourront rester ouvertes, de même que les pharmacies, mais leur surface sera quand même prise en compte pour déterminer le seuil fatidique de fermeture : "Les 20.000 mètres carrés se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non", explique Bercy.

"Les zones commerciales, parcs d'activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20.000 mètres carrés cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer", détaille encore le communiqué.

Ces commerces resteront fermés au moins quatre semaines, a appris ce samedi franceinfo. Cela concerne près de 400 centres commerciaux en France, soit 25 000 magasins.

Les commerces fermés disposeront de plusieurs aides, dont un accès au fond de solidarité publique mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté, un recours possible au chômage partiel pris en charge intégralement par l'Etat, ainsi que l'annulation des charges patronales.

Contrôles renforcés

Le gouvernement a par ailleurs confirmé que le nombre maximum de clients serait encore abaissé dans les commerces, sauf pour les plus petits d'entre eux. S'ils font plus de 400 mètres carrés, ils ne pourront plus accueillir qu'un client pour 10 mètres carrés. En dessous, le seuil demeure à huit mètres carrés.

"Une multiplication des contrôles aura lieu dès ce week-end", a averti le ministère. Une opération a d'ores et déjà été menée ce samedi matin dans les grandes surfaces de l'Indre.