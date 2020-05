Coronavirus - La Communauté Emmaüs de Haute-Vienne appelle aux dons, et aux bénévoles

C'est aussi une conséquence de ce confinement : la communauté Emmaüs se retrouve en grande difficulté. A tel point que l'association, créée par l'Abbé Pierre, lance un appel aux dons pour la première fois de son histoire ! En 70 ans d'existence, elle n'avait jamais sollicité d'aide financière, mais là l'association Emmaüs France a besoin de 5 millions d'euros pour survivre aux deux mois d'inactivité imposées par le confinement, pour continuer à aider ses 5.000 compagnons et 20.000 bénéficiaires.

Pour l'instant, on tient. Mais le budget n'est pas bouclé

Le centre Emmaüs le plus important du Limousin, à Saint-Priest-Taurion en Haute-Vienne, est lui carrément à l'arrêt. "L'activité commerciale de la Communauté est complètement arrêtée" résume Richard Herry, l'un des co-responsables de la Communauté Emmaüs en Haute-Vienne. Depuis le 16 mars en effet, plus aucun ramassage de meubles ou d'objets chez les particuliers, plus aucune livraison non plus, et une salle des ventes qui reste fermée. "Cela représente en moyenne 15.000 euros par semaine" calcule Richard Herry qui indique avoir deux mois de trésorerie devant lui pour faire face. "Pour l'instant on tient, mais le budget n'est pas encore bouclé dans la mesure où il n'y a pas eu de ventes depuis un mois et demi".

Besoin de nouveaux bénévoles

Et cela commence à peser aussi sur le moral des 35 compagnons qui vivent sur place, mais qui ces jours-ci s'activent à remettre le site en ordre de marche dans la perspective d'une réouverture prévue le 12 mai.

La salle des ventes du site Emmaüs de Saint-Priest-Taurion - © Communauté Emmaüs Saint-Priest-Taurion

Cependant, beaucoup de bénévoles, âgés, pourraient rester encore confinés après la reprise. D'où cet autre appel, lancé par Richard Herry, cette fois pour que l'activité puisse reprendre dans les meilleures conditions possibles. "_On a vraiment besoin de nouveaux bénévoles_, on pense notamment aux étudiants qui peut-être ne vont pas reprendre leurs études immédiatement et qui pourront dégager du temps", dit-il. Sachant bien sûr que tous les équipements sanitaires seront fournis à tous ceux qui souhaitent s'engager, pour aider Emmaüs à passer ce cap délicat. "Toutes les aides seront bienvenues" conclut Richard Herry.

> Informations, contacts et dons à Emmaüs: emmaus87.fr ou emmaus-france.org

A LIRE AUSSI - Haute-Vienne : Emmaüs investit pour le bien-être de ses compagnons