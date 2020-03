Coronavirus : La Confédération paysanne de Vaucluse milite pour le maintien des marchés en plein air

Avec le confinement, la question de maintenir ou suspendre les marchés en Vaucluse se pose dans les mairies. A Orange, Pertuis mais aussi Lourmarin, les municipalités ont décidé de suspendre temporairement leur marché en plein air. La Confédération paysanne de Vaucluse a décidé d'interpeller l'ensemble des maires du département : "Dans la continuité de la fourniture alimentaire, nous demandons aux municipalités de maintenir les marchés de plein vent en les réservant aux producteurs tout en faisant respecter les mesures de sécurité préconisées."

Un maintien des marchés en plein air essentiel et vital

La Confédération paysanne de Vaucluse reconnait qu'il faut réorganiser ces marchés de plein air mais insiste aussi sur le fait que ces aménagements sont déjà mis en pratique par les paysans de notre département : "Les Paysan.ne.s se sont immédiatement adaptés pour respecter les procédures et éviter les contaminations : manipulation des marchandises uniquement par les Paysan.ne.s, différentiation du service des marchandises et de la gestion de la caisse, distance entre les étals et entre chaque client."

Cela impose une réorganisation et un réaménagement des marchés déjà en court

La Confédération paysanne de Vaucluse rappelle à quel point les circuits courts comme la vente à la ferme, les marchés de producteurs ont l'avantage de la proximité en ce moment de crise : "Ils évitent la concentration sur les lieux de vente et assurent la fourniture des produits frais en toute transparence. Paysan.ne.s, nous sommes prêts à contribuer aux solidarités collectives qui doivent se mettre en œuvre pour nourrir, notamment les plus fragiles et précarisés d'entre nous. Nous sommes à disposition pour envisager toutes les chaînes de solidarité locales en ces moments difficiles." La Confédération paysanne de Vaucluse espère en échange, un soutien des pouvoirs publics pour protéger les paysan.ne.s et les autres acteurs de la chaîne alimentaire en veillant notamment à préserver les marchés de plein air.