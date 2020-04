Coronavirus: la vente de tabac en forte augmentation en Occitanie

Les ventes de tabac sont en forte hausse dans les régions françaises frontalières depuis le début du confinement et l'instauration de contrôles aux frontières. Pour la SEITA (Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ) cette montée en flèche met en évidence l'ampleur de "l'évasion commerciale", des fumeurs qui passent la frontière pour payer leurs cigarettes moins cher. Les achats de tabac à l'étranger représentent chaque année 2,5 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales pour l'Etat français.

De nouveaux clients suite au confinement

Dès l’annonce de la fermeture des frontières, les ventes de cigarettes ont augmenté de plus de 18 % en moyenne dans le réseau des buralistes d'Occitanie. Une hausse qui s'est même accentuée lors de la deuxième semaine de confinement avec 19% de vente de tabac en plus toujours selon les chiffres de la Seita.

Des changements d'habitudes de consommation bien visibles dans les bureaux de tabac, comme le confirme Céline Subils la gérante du tabac presse "La Mirande" à Saint Estève prés de Perpignan :

" Avec le confinement on a vu arriver de nouvelles têtes au comptoir ! Tous ces clients ne peuvent plus se ravitailler en Espagne ou en Andorre comme ils le faisaient avant, alors ils se rabattent sur le bureau de tabac le plus proche de chez eux. L'autre changement c'est que les fumeurs sortent moins, alors ils achètent davantage de cigarettes pour pouvoir tenir toute la semaine. Certains jours je n'ai presque plus de paquets en rayon ! "

Un approvisionnement plus difficile

Cette augmentation soudaine de la consommation de tabac pose d'ailleurs quelques soucis d'approvisionnement aux débitants de tabac, comme l'explique Rémi Ferrec, buraliste à Prades et président de la chambre syndicale des buralistes des Pyrénées Orientales:

" Depuis le début du confinement _nous sommes livrés moins souvent qu'auparavant, seulement tous les 15 à 17 jours_, alors que parallèlement la consommation a augmenté. Il faut dire que la plateforme de notre grossiste connaît des difficultés de main d'oeuvre avec jusqu'à 40% de personnel en moins à cause du coronavirus ! Si on veut se ravitailler plus fréquemment on doit donc le faire nous-mêmes, mais le centre le plus proche se trouve à Narbonne. Cela n'est pas facile car nous avons nos propres contraintes, mais nous faisons le maximum, y compris pour venir en aide aux bureaux de tabac plus reculés dans l'arrière pays".

Globalement, on enregistre sur l'ensemble du territoire français une hausse de 10,7% de la consommation de tabac depuis le début du confinement.