Coronavirus : la Cour des comptes demande davantage de contrôles sur les aides financières

La Cour des comptes appelle le gouvernement et l'administration à renforcer les contrôles sur les aides très importantes versées aux ménages et aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire, dans un rapport commandé par l'Assemblée nationale et publié jeudi.

Revenir à des "mesures ciblées" pour éviter les "effets d'aubaine"

Si les mesures de soutien (chômage partiel, fonds de solidarité, exonérations de charges, prêt garanti par l'Etat, etc.) ont "globalement atteint leurs objectifs à court terme", la Cour estime "qu'ils ont été conçus de façon large, notamment en comparaison avec nos partenaires, (...) et qu'ils ont pu conduire à des effets d'aubaine et à des risques de fraude". "Cela justifie de revenir aujourd'hui à des mesures ciblées et à une intensification des contrôles", ajoute-t-elle.

La Cour des comptes a identifié plusieurs cas de figure potentiels de fraude. Notamment celui où le cumul de toutes les aides versées à une entreprise dépasse "significativement" les pertes d'exploitation engendrées par la crise. Dans cette situation, les juges estiment qu'il faut "engager une récupération au moins partielle du différentiel". De même, alors que les aides ont été progressivement élargies dans le courant de cette année avec la prolongation de la crise, la Cour juge nécessaire de renforcer les dispositifs de prévention de la fraude et les sanctions applicables.

La Cour des comptes ne quantifie cependant pas l'ampleur de la fraude potentielle, alors que le comité de suivi et d'évaluation des mesures d'urgence avait estimé en avril dernier que les effets d'aubaine des aides aux entreprises étaient restés "modérés".

Autre cas de figure évoqué par les Sages, qui concerne cette fois-ci les aides versées aux professionnels de santé dont l'activité a été fortement affectée par la crise l'an dernier. Là aussi, il faut "mettre en recouvrement l'ensemble des indus constatés", plaide le rapport. Selon le document, ce dispositif d'indemnisation, baptisé Dipa, a coûté plus d'un milliard d'euros en 2020.

80 milliards d'euros d'aides qui attirent les convoitises

L'ensemble des dépenses issues de la crise (mesures d'aides et dépenses de santé) ont dépassé les 80 milliards d'euros sur la seule année 2020 dans le cadre du "quoi qu'il en coûte", décrété par le président de la République et auquel le gouvernement est en train de mettre fin.

En juillet dernier, la cellule de renseignement financier du ministère de l'Economie (Tracfin) avait estimé que ces dispositifs économiques d'urgence pour faire face à la pandémie avaient été particulièrement visés par les fraudeurs en 2020.

En ce qui concerne le recours frauduleux au chômage partiel notamment, 105 dossiers avaient été transmis au 31 décembre 2020 par Tracfin à l'autorité judiciaire, pour un enjeu financier cumulé de 27 millions d'euros et un montant moyen par dossier de 260.000 euros.

Les fraudes ont également visé le fonds de solidarité, mis en place pour prévenir la cessation d'activités des petites entreprises puis étendu aux entreprises intermédiaires avec un plafond jusqu'à 200.000 euros, selon Tracfin qui présageait "l'existence de réseaux organisés de détournement des dispositifs publics". "Entre le mois d'août 2020 (...) et la fin de l'année, 14 transmissions ont été adressées à l'autorité judiciaire pour un total de 2,5 millions d'euros d'enjeux financiers identifiés", précisait la cellule.

Enfin, la fraude liée au prêt garanti par l'Etat (PGE) n'a fait l'objet que d'une seule transmission aux autorités judiciaires en 2020 (et cinq au premier trimestre 2021) mais "pourra continuer d'être identifiée et traitée tout au long de la période de remboursement des échéances", avait précisé Tracfin.