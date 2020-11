Coronavirus : la CPME appelle à manifester samedi à Marseille après les annonces du gouvernement

"Nous assistons à la mort sur ordonnance de nos entreprises, et par là même, à la dislocation du lien social !" : Corinne Innesti, la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) des Bouches-du-Rhône, appelle au rassemblement ce samedi à Marseille, à 14h devant la préfecture.

Des milliers de commerçants, artisans, indépendants, ont toujours interdiction de travailler durant ce confinement, comme l'a dit le premier ministre Jean Castex jeudi. "Nous sommes déçus et consternés, rien ne changera donc demain" réagi la CPME. Les organisations, les représentants de ces petites entreprises de proximité, veulent donc se faire entendre. Elles dénoncent leur sacrifice alors que le gouvernement promet des aides, chômage partiel, prêt garanti, report de charges.

Pour Corinne Innesti, présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône, il y a urgence à rouvrir tous les commerces non-essentiels : "Les aides pour le mois de septembre sont mises en place aujourd’hui, et celles du mois d'octobre seront disponibles à partir du 20 novembre. Vous imaginez le temps qu'il a fallu attendre ? _La trésorerie qui était disponible lors du premier confinement n'est plus là_. Aujourd'hui les entreprises n'ont plus la possibilité de faire face et c'est forcément sur leurs fonds propres"

Un site pour consommer local lancé par la Ville de Marseille

La Mairie de Marseille de son côté, affiche ce vendredi son soutient aux commerçants locaux en lançant consommonslocal.marseille.fr, un site qui propose différents services d'achat comme le click & collect, la livraison ou le e.shoping. Une centaine de produits issus de commerces indépendants marseillais sont référencés sur le site, sous forme de vignettes photos. Une sélection qui changera chaque semaine, pour faire participer un maximum d’enseignes. La Ville de Marseille décide aussi d’exonérer la redevance pour les commerces n’occupant pas le domaine public à cause de leur fermeture obligatoire durant le confinement.