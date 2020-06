Coronavirus : la crainte d'une pénurie d’électricité plane sur cet hiver

La crise sanitaire du coronavirus n'aura pas que des conséquences sanitaires et économiques. L'épidémie et le confinement auront aussi des conséquences sur la production d’électricité. En 2020, elle devrait diminuer de 20%, une chute historique.

Dans l'immédiat, aucune inquiétude, a indiqué RTE, le gestionnaire du réseau électrique, ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Même en cas de canicule et de sécheresse, la France aura assez de courant cet été. Mais c'est pour l'hiver 2020-2021 qu'il y a des craintes de pénurie. Une situation qui demande une "vigilance particulière", a précisé François Brottes, le président de RTE.

Les maintenances des centrales rééchelonnées

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, durant le confinement et le déconfinement, seule une partie des salariés d'EDF ont pu poursuivre le travail. L'entreprise publique fonctionne actuellement avec les deux tiers de ses effectifs seulement. Par ailleurs, entre 2020 et 2021, onze visites décennales de centrales nucléaires sont prévues. Des visites qui prendront trois mois de plus que prévu et vont contraindre à un arrêt plus long des réacteurs.

Pour éviter la panne générale, plusieurs mesures ont été prises par l’électricien. "Cette situation exceptionnelle demande des mesures particulières pour maîtriser la consommation", a expliqué Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. EDF va rééchelonner ses travaux sur ses centrales afin de disposer d'un maximum de réacteurs pour passer le pic hivernal. Huit réacteurs auraient du être arrêtés en 2020, leur maintenance sont finalement reportées à 2021.

Une aide pour installer des thermostats de régulation de température

Enfin, EDF va inciter les ménages et les entreprises à consommer un peu moins, Elisabeth Born a annoncé la mise en place d'un "coup de pouce" pour l'installation de thermostats de régulation de température, sous forme d'une aide de 150 euros en certificat d'économie d'énergie à partir du 1er juillet. Le ministère table sur 20 000 à 40 000 dispositifs installés par mois.