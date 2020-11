Coronavirus : la crise a déjà coûté plus de 4 millions d'euros à Amiens Métropole

Le coronavirus continue à progresser. Et la pandémie pèse sur les finances des collectivités locales, comme Amiens Métropole. Le conseil d’agglomération se réunit ce jeudi soir à huis-clos au Coliséum. Un budget supplémentaire, qui tient compte de la crise sanitaire, sera notamment présenté.

Déjà plusieurs millions d'euros de dépenses liées à la Covid-19

La crise a déjà coûté plus de 4 millions d'euros à l'agglomération : il y a eu des dépenses supplémentaires, comme l'achat de masques ou la prime accordée au personnel de la métropole qui a travaillé pendant le premier confinement. Alain Gest, le président d'Amiens Métropole, en a recensé d'autres. Il était l'invité de France Bleu Picardie : "Nous avons pris un ensemble de dispositions pour venir en aide aux entreprises, aux associations et aux particuliers. Nous avons, par exemple, remboursé des habitants qui avaient des abonnements dans les piscines. Nous avons aussi fait des crédits de loyers à des entreprises qui nous louent des locaux pour leur activité. Toutes ces mesures, additionnées les unes aux autres, nous emmènent déjà à _4,5 millions d'euros_. Et je sais déjà que ce n'est pas terminé puisque nous sommes de nouveau en confinement."

Alain Gest, le président d'Amiens Métropole © Radio France - Claudia Calmel

Parmi les recettes en moins, il y a également eu la baisse du versement mobilité : une taxe payée par les entreprises de plus de onze employés et calculée sur la base des salaires. Avec le recours massif au chômage partiel pendant le confinement du printemps, ce sont plus 3 millions d’euros qui ne sont pas tombés dans les caisses d’Amiens Métropole.

Des projets reportés

Le coronavirus a donc, à ce jour, coûté plus de 4 millions d’euros à Amiens Métropole. Soit 25% de l'excédent de gestion courante, une enveloppe qui sert à financer de futurs investissements. Le budget 2021 pourrait donc être placé sous le signe de la diète. Une tendance confirmée par Alain Gest : "Nous savions déjà, suite au précédent mandat au cours duquel nous avions beaucoup investi, qu'il faudrait faire une pause dans les investissements. Mais nous n'avions pas prévu cette épidémie qui nous complique les choses. Nous allons donc réduire sensiblement les grands projets évoqués pendant la campagne qui seront certainement reportés à la mi-mandat. Par exemple, le projet que nous avons autour de la bibliothèque centrale d'Amiens est un projet d'envergure. Par conséquent, nous ne pourrons pas le mener à bien maintenant. Mais nous avons décidé d'établir un programmé prévisionnel d'investissements que nous finaliserons début 2021. On pourra en dire un peu plus à ce moment-là."

Le budget 2021 sera voté fin janvier : Amiens Métropole l’a reporté d’un mois pour tenter de mieux cerner les conséquences de la crise sanitaire.

L'interview complète d'Alain Gest est à réécouter ici.