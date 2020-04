Coronavirus : la crise du marché de l'immobilier

Avec le confinement dû à la crise sanitaire du COVID-19, le marché de l'immobilier vit très mal en ce moment. Les agences immobilières ne peuvent plus recevoir les clients. Les notaires non plus. Les délais réglementaires sont repoussés au-delà du déconfinement. L'activité est en sommeil.