Coronavirus : la crise économique moins forte en Bretagne qu'ailleurs en France

La Bretagne serait la région de France métropolitaine où l'activité économique a le moins baissé pendant le confinement selon une étude de l'INSEE publié ce jeudi 7 mai.

Pendant le confinement, l'activité économique a baissé de 31% en Bretagne, ce qui en fait la région métropolitaine la plus épargné par la crise. C'est le secteur de l’agroalimentaire très présent en Bretagne qui a permis de limiter cette baisse car il a continué son activité presque normalement ces dernières semaines. Autre explication, les activités scientifiques, de services administratifs et de soutien sont moins présentes en Bretagne qu’ailleurs. Leur forte baisse d’activité (-44%) a donc moins pénalisé la région.

L'Ille-et-Vilaine, département breton le plus touché par la baisse d'activité

Dans son étude, l’INSEE compare aussi les départements bretons face à la crise. C’est en Ille-et-Vilaine que l’activité a le plus baissé, -33% contre 29% dans le Finistère, et 30% dans le Morbihan et les Côtes d’Armor. L'impact serait plus fort en Ille-et-Vilaine en raison du poids plus important d'activités fortement ralenties comme les activités scientifiques, services administratifs et de soutien.

Moins de créations d'entreprises en Bretagne

Pendant le confinement, le nombre d’entreprises créées en Bretagne a également fortement chuté (-65%). Ainsi en avril 2020 seulement 900 entreprises ont été créées contre 2600 en avril 2019. Initiée dès le mois de mars, la baisse touche tous les secteurs de l'économie.

Effets collatéraux de la crise sanitaire

Enfin dans son étude l’INSEE s’intéresse aux effets collatéraux de la crise sanitaire. Ainsi la consommation électrique a baissé de 14% les trois premières semaines du confinement. Il y a aussi moins de monde sur les routes. Conséquence, les embouteillages ont par exemple été divisés par 4.5 à Rennes et presque par 3 à Brest en heure de pointe. La qualité de l’air elle s’est améliorée, avec une baisse de 62 % de la concentration en polluants à Rennes entre avant et après le confinement.