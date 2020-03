Coronavirus : la déclaration de revenus décalée d'une semaine

Avec l'épidémie de Covid-19 et le confinement de la population, le gouvernement redoute que le processus de déclaration des revenus soit perturbé. C'est pourquoi le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi qu'il décalait d'une semaine l'ouverture de la déclaration sur les revenus de 2019.

"On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20 avril", a précisé Gérald Darmanin. Pour les déclarations papier, la date limite passe, pour le moment, au 12 juin ; pour les déclarations en ligne, ce sera entre le 4 et le 11 juin, selon les zones.