Confinement : la déclaration des revenus presque exclusivement sur internet

Cette procédure de déclaration en ligne inquiète notamment certains syndicats des finances publiques pour la sécurité des agents, mais aussi pour celles et ceux sans accès internet ou dans l’impossibilité de s’en servir. On pense notamment à certaines personnes âgées.

Vous avez toutefois un peu plus de temps pour la déclaration en ligne. Date limite pour le Vaucluse et le Var le 11 juin à minuit, et pour tous les autres départements de la région PACA, le 4 juin à minuit. Si vous avez une déclaration papier, vous devez la poster au plus tard le 12 juin, le cachet de la poste faisant foi.

Cette année, une nouvelle étape de simplification avec la déclaration automatique. Si c’est le cas vous recevrez un courriel ou un courrier papier. Pour les autres, la procédure en ligne ne change pas, Il faut évidemment vérifier les informations, éventuellement les corriger ou les compléter, par exemple en cas de naissance ou de déménagement pour les cas les plus fréquents.

Si vous avez des difficultés, posez votre question en ligne ou par téléphone au 0809.401.401. L’appel est non-surtaxé.