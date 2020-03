Coronavirus : la feria de Pâques à Arles annulée

La rumeur courait depuis plusieurs jours à Arles. L'information est officielle : la feria de Pâques est annulée. Le préfet de région l’a annoncé ce mercredi matin lors d’une conférence de presse consacrée à l‘épidémie de coronavirus. La feria devait se dérouler du 10 au 13 avril.

Ni corrida, ni bodega cette année

L'an dernier, la feria de Pâques avait attiré plus de 35.000 spectateurs dans les arènes tout au long du week-end. Mais il y avait encore beaucoup plus de monde, environ 200.000 personnes, dans les rues de la ville pour les bodegas, les peñas et les concerts sur les places Voltaire et de la République.