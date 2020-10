Coronavirus : la fermeture des bars à 22 heures casse l'ambiance et le moral à Montpellier

Ce premier week-end sans fête dans les bars de Montpellier passé 10 heures du soir, est aussi morne que la météo grise en ce mois d'octobre. Depuis le lundi 28 septembre 2020, les bars de la Métropole, des agglomérations de Lunel et de l'étang de l'Or ferment leurs portes à 22 heures. Cette décision du préfet pour faire face à la circulation accrue du Covid-19 concerne 53 communes au total dans l'Hérault. Jugée comme absurde à peine annoncée, c'est un coup dur pour les clients et la pilule ne passe toujours pas pour les cafetiers.

Ecoutez notre reportage, rideaux baissés et coups de balais aux Halles Castellane à 22 heures

Peu avant 22 heures, les clients doivent transvaser leur boisson dans un gobelet en plastique Copier

À 21h50, alors que l'ambiance est à son comble au bar Le Novelty, Halles Castellane, les clients doivent transvaser leur boisson dans un gobelet en plastique.

"C'est la tranche horaire la plus importante, lorsque les gens sont alcoolisés, se font plaisir et consomment." - Nessim, serveur

Nessim, le serveur du Novelty met les jeunes dehors à contre-cœur : "oh oui, moi j'aurais bien travaillé encore. On aurait fait plus de monde, gagné plus de pourboires et fait plus de chiffre. Cela ne change rien en plus, que l'on ferme maintenant ou plus tard, à part dans les caisses." Surtout quand on perd le chiffre d'affaire, habituellement réalisé entre 22 heures et minuit : "c'est la tranche horaire la plus importante, lorsque les gens sont alcoolisés, se font plaisir et consomment."

Aurélien, serveur au Victoria juste à côté, a le moral dans les chaussettes : "on a viré tout le monde un peu précipitamment, ce week-end est très bizarre, on est un peu perdu". Il n'aime pas trop de voir la police municipale effectuer sa ronde de contrôle : "ils sont passés sur la place, et ont fait leur petite ronde, comme depuis lundi. On se sent un peu emprisonné."

Les clients courbent l'échine

Pas question de s'opposer aux serveurs, mais cela reste difficile, pour les montpelliérains et montpelliéraines de se faire pousser dehors à 22 heures. Dans l'écusson, ils ont l'impression qu'on leur vole leurs soirées étudiantes. Résultat, ils se retrouvent en appartement :

"La ville est un peu morte, il n'y a plus trop d'ambiance. Rien à voir avec le dynamisme de Montpellier que l'on connaît" Copier

A deux pas, les établissement qui servent à manger, eux, restent ouverts. On le rappelle, il est aussi interdit d'acheter de l'alcool à partir de 20 heures dans les magasins, puis de consommer dans la rue à partir de 22 heures.