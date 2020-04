Coronavirus : la Fête de la bière à Munich est annulée

En Allemagne, l'épidémie de coronavirus aura eu raison de l'incontournable Oktoberfest de Munich, qui devait avoir lieu en septembre et octobre prochain. Elle n'aura pas lieu.

Le maire de Munich Dieter Reiter parle d'"une triste journée" et d'"une pilule amère". En Allemagne, les autorités bavaroises ont annoncé mardi 21 avril que l'édition 2020 de la Fête de la bière, programmée du 19 septembre au 4 octobre, n'aurait pas lieu. La municipalité de Munich et le Land de Bavière expliquent cette annulation par les risques trop élevés liés à l'épidémie de coronavirus.

Véritable institution, l'Oktoberfest à Munich réunit plus de six millions de visiteurs, dont un tiers vient de l'étranger. Le manque à gagner pour la municipalité bavaroise est énorme, puisque l'événement génère 1,2 milliard d'euros de retombées économiques. La Fête de la bière munichoise n'avait pas subi d'annulation depuis la Seconde guerre mondiale. Mais elle a déjà été victime d'une épidémie : entre 1854 et 1873, elle n'avait pu se tenir en raison du choléra.