Coronavirus : la Percée du vin jaune remplacée par des portes-ouvertes dans le Jura en 2021

La traditionnelle fête viticole de la Percée du vin jaune aura bel et bien lieu en 2021, mais sous une forme éclatée, coronavirus oblige. Pas de rassemblements dans les caves d'un village élu pour déguster le vin du Jura, mais des portes ouvertes dans une trentaine de domaines, les 6 et 7 février.

Dégustation de vin jaune et de produits locaux lors de la 23ème édition de la Percée du vin jaune à Ruffey-sur-Seille les 1er et 2 février 2020

À cause de l'épidémie, les organisateurs songeaient à l'annuler ou à lui donner une nouvelle forme, la traditionnelle fête viticole de la Percée du vin jaune aura bel et bien lieu en 2021. La dégustation des prestigieux vins du Jura, sera remplacée par des portes ouvertes dans une trentaine de domaines jurassiens en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs vendredi 18 décembre 2020. Ce sera les 6 et 7 février 2021.

Découvrir le millésime 2014 du vin jaune, directement chez les vignerons

Au lieu de se retrouver dans les caves d'un seul village désigné pour l'occasion, les amateurs et professionnels du vin sont invités à rejoindre les vignerons jurassiens directement sur leur domaine à l'occasion de portes-ouvertes. Les visiteurs pourront goûter au millésime 2014 du vin jaune et échanger avec les vignerons "dans le strict respect des conditions sanitaires", ont indiqué les Ambassadeurs du vin jaune dans un communiqué.

à lire aussi Percée du vin jaune dans le Jura : le patron du Tour de France est parrain de l'édition 2020

Au programme de cette Percée du vin jaune revisitée : dégustations et visites des domaines, diverses animations et clavelinage, le concours traditionnel réservé aux vins jaunes.

La vente aux enchères aura lieu en mars

La vente aux enchères de vins jurassiens se tiendra pour sa part en mars, dans des conditions qui restent encore à définir, selon les organisateurs.

à lire aussi EN IMAGES - La Percée du vin jaune à Poligny

En 2022, la Percée du vin jaune doit se dérouler à Cramans les samedi 6 et dimanche 7 février. Chaque année cet événement attire environ 32.000 visiteurs durant un week-end.