Coronavirus : fermés pour cause de confinement, les centres équestres en Auvergne Rhône Alpes, en grand danger

A cause du covid 19, les 1133 structures équestres de la région sont fermées depuis le 15 mars dernier. Il faut continuer a nourrir, soigner, les 40 000 chevaux et poneys qui vivent en AURA, la 2 ème région équestre après l’Ile de France. Autant dire que la filière équine est en grand danger.

Désarçonnés ! Quelle que soit leur taille, tous les centres équestres souffrent et se demandent s'ils vont réussir à tenir jusqu'à la reprise de leurs activités.

J'espère que je n'aurai pas à vendre des chevaux -Sophie

Sophie Torterotot, professeur équitation et accompagnatrice de tourisme équestre, est installée dans la vallée du Haut Bréda, près du massif de Belledonne. Elle gère seule une trentaine de chevaux et n'embauche un salarié qu'en pleine saison, l’été. Sa structure, baptisée Crinières aux Vents, est fermée depuis le 15 mars.

Malgré le confinement, les professionnels continuent de prendre soin de leurs chevaux - CRE Auvergne Rhône Alpes

"C'est difficile. Je ne donne plus aucun cours, je ne fais plus de randonnée, et pourtant il faut continuer à nourrir les chevaux, à les soigner, à les ferrer, sans rentrée d'argent et il faut continuer à payer les charges. " explique Sophie Torterotot. "Si çà continue trop longtemps, je ne sais pas comment je vais faire. J'espère que je ne serai pas obligée de vendre des chevaux !"

Continuer à travailler les chevaux, à les soigner, les nourrir

Sophie doit monter chaque jour deux ou trois chevaux : "Il le faut pour qu'ils gardent un bon moral et une bonne condition physique quand le travail va recommencer." Cet été, elle ne sait pas si elle pourra embaucher quelqu'un pour l'aider. Cela signifierait une surcharge de travail et de la fatigue, car elle est seule pour tout assumer. Elle a entrepris des démarches pour obtenir les 1500 euros du fonds de solidarité de l'Etat.

Même le plus grand centre équestre de la Région est inquiet pour son avenir

Daniel Desmeure, lui, est à la tête, depuis 7 ans, du Centre Hippique des Alpes, à Saint-Ismier. Le CHA, comme on l’appelle, est la plus grosse école équitation de la région AURA avec 580 licenciés. Les 60 chevaux d’école ont été mis au pré. "Je remercie les agriculteurs qui nous ont prêté des terrains." souligne Daniel Desmeure. Cela fait autant de chevaux en moins à nourrir et à monter. Mais il reste 40 chevaux de propriétaires, des chevaux de concours qu’il faut travailler régulièrement, car leurs propriétaires n'ont pas le droit de venir au CHA.

La carrière où se déroulent les cours d'équitation reste vide - CRE Auvergne Rhône Alpes

Sans cours, sans élèves, les centres équestres peuvent perdre 70 % de leur chiffre d'affaires

Le centre emploie 8 personnes, la moitié est en chômage partiel pour étaler les charges. "Mais tous les jours, il y a 3 ou 4 personnes pour m'aider à nettoyer les écuries et à sortir les chevaux." apprécie Daniel Desmeure. "Le plus dur, c'est qu'on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. On parle du 11 mai. Mais pourrons-nous rouvrir notre structure ? On n'en sait rien. Les cours d'équitation, collectifs ou individuels, représentent 70 % de notre chiffre d'affaires. A ce rythme, on peut perdre 200 000 euros. Et on a des emprunts, des frais de fonctionnement qui continuent."

Sophie Torterotot, ici sur Clair de Lune, espère pouvoir organiser des randos cet été dans les Alpes - Crinières aux Vents

La FFE et le CRE lancent un cri d'alarme en direction des élus.

Le CRE, le Comité Régional d’Equitation, accompagne au mieux les centres équestres, avec une cellule d’écoute et des tutos pour les démarches juridiques. Yves Tourvielle, architecte de profession et cavalier, domicilié en haute Savoie, est le président du CRE Auvergne Rhône Alpes, depuis 1983 : " Cela devient très, très compliqué. Notre filière équestre doit être soutenue. On est le premier employeur dans le monde sportif, la 4 ème Fédération de France. En AURA, il y a 1133 structures équestres, 3000 enseignants mais aussi 12 hippodromes, plus de 20 compétitions internationales, organisées chaque année, et là, il n'y a plus de concours, bien sûr. Et n'oublions pas l’élevage. On dépend de trois ministères, agriculture, tourisme et sport. C'est dire que l'on touche beaucoup de domaines. Il faut nous aider !" lance Yves Tourvieille.

Chevaux s'abreuvant dans un lac de montagne, lors d'une randonnée équestre - Crinières aux Vents

Ramener la TVA à 5,5%

Yves Tourvieille, mais aussi le président de la Fédération Française d'Equitation, Serge Lecomte, ont donc écrit à Laurent Wauquiez, le président de la Région, qui avait lancé en 2019 le plan ambition cheval, qui prévoyait de verser 1 million d'investissement sur 3 ans, pour qu'il le transforme en "plan urgence cheval". "Nous voudrions aussi que la TVA qui en 2014 est passée à 20 %, à cause de la réglementation européenne, revienne à 5,5. Cela pourrait sauver des structures "plaide Yves Tourvieille

Ce qui fait tenir ces passionnés de chevaux, ce sont les encouragements de leurs élèves et des propriétaires : "On communique grâce aux réseaux sociaux. On envoie des photos, des vidéos des chevaux. Tous nous disent que les chevaux leur manquent, qu'il faut qu'on tienne bon "dit Daniel Desmeure.

Des cagnottes pour soutenir les clubs

Ainsi certains cavaliers n'hésitent-ils pas à mettre des cagnottes en ligne pour aider leur club, d'autres structures demandent à leurs adhérents de payer déjà pour de futures randonnées afin de disposer d'un peu de trésorerie. La FFE, la fédération française d'Equitation, a lancé l'opération cavaliers solidaires, pour recueillir des dons en ligne et soutenir les centres hippiques en difficulté.

Pendant ce temps, malgré le covid et le confinement, à Crinières aux Vents, une petite pouliche, pure race minorquine, baptisée Kayla, est née, il y a quelques jours. "C’est la période des poulinages ! Comme quoi, pour les chevaux, la vie continue. On va tout faire pour continuer à la vivre avec eux !" philosophe Sophie Torterotot.