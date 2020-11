Coronavirus : la filière foie gras propose des "mini- formats" pour anticiper Noël en petit comité

Confinés ou déconfinés, la filière foie gras anticipe des fêtes de fin d'année en petit comité, et propose pour les fêtes de fin d'année des conditionnements plus petits. La directrice du Cifog, Marie-Pierre Pée, parle ce vendredi de "mini-formats pour des mini-tablées et des mini-budgets".