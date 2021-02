Coronavirus : la foire d'Avignon est à nouveau annulée

À cause du Covid, la foire d'Avignon 2021 est annulée, comme l'an dernier. Nouvelle frustration pour les 180 exposants attendus. C'est la deuxième annulation en une semaine, après la foire des antiquaires de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Pour la deuxième année consécutive, la foire d'Avignon n'aura pas lieu, à cause de l'épidémie. "Dans un contexte sanitaire toujours incertain et dans un évident souci de préservation de la santé de tous, participants et visiteurs, il s’avère actuellement impossible d’ assurer l'organisation de la 98e Foire d'Avignon dans des conditions optimales", précise Avignon Tourisme dans un communiqué. La 98e édition était prévue du 16 au 18 avril.

C'est un nouveau coup dur pour les près de 180 exposants, qui attendaient comme chaque année des milliers de visiteurs au parc des Expositions. La foire d'Avignon est le rendez-vous du secteur pour aménager sa maison et son jardin. La semaine dernière, les organisateurs de la foire des antiquaires de l'Isle-sur-la-Sorgue ont annoncé eux aussi son annulation.