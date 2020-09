Coronavirus : la Foire de Saint-Etienne finalement annulée

Ce devait-être plus que jamais l'occasion pour le monde économique du département de garnir les carnets de commandes et de réaliser un part non négligeable du chiffre d'affaires mais la foire de Saint-Étienne n'ouvrira bel et bien pas ses portes cette année alors que l'inauguration était prévue ce vendredi.

Les organisateurs avaient pourtant tenté de mettre toutes les chances de leur coté en mettant en place un protocole strict et en réduisant la jauge de visiteurs. Pourtant après les annonces du gouvernement, une réunion a validé hier soir l'annulation de cette édition.