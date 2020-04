Coronavirus : la Foire Expo de Nancy reportée à 2021

La 86 ème Foire Expo de Nancy prévue du 30 mai au 2 juin est reportée d'un an, explique l'organisateur dans un communiqué ce mardi 14 avril, un report au second semestre étant impossible. La dernière fois que la foire de Nancy a dû être annulée, c'est aussi pour des raisons sanitaires.

Suite aux annonces ce lundi 13 avril du Président de la République Emmanuel Macron concernant l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement, l'organisateur de la Foire Expo, Destination Nancy annonce ce mardi dans un communiqué le report de l'édition 2020 à ... 2021. Compte tenu du calendrier déjà au Parc des Expositions, des autres foires en France, la 86ème édition ne peut pas s'organiser dans le second semestre 2020. Les dates retenues : du 29 mai au 7 juin 2021. L'an dernier plus de 450 exposants ont participé à la Foire, pour plus de 100.000 visiteurs.

Dernière annulation marquante ? A cause d'une épidémie de peste

Quand a eu lieu une dernière annulation de la Foire pour des raisons sanitaires ? La dernière qui a marqué les esprits, c'était en 1720, la Foire de Nancy a été annulée à cause d'une épidémie....de peste ! prévient Jérôme Prod'homme passionné d'histoire et connaisseur de notre histoire locale que vous entendez quotidiennement sur France bleu sud Lorraine. Le duc Léopold avait à l'époque interdit de se rendre en Provence, là où l'épidémie a commencé et même interdiction d'acheter des produits provençaux sous peine de mort. Une chronique que vous retrouverez sans aucun doute très prochainement sur l'antenne et sur les réseaux sociaux.