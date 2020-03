Coronavirus : la fonderie Peugeot-PSA de Charleville-Mézières ne s'arrêtera pas avant vendredi

Après Mulhouse et Madrid ce lundi 16 mars, c'est au tour de Poissy, Rennes et Sochaux, ce mardi 17 mars. D'ici ce jeudi 19 mars, les 15 sites d'assemblage de véhicules du groupe PSA en Europe auront fermé leurs portes, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Suivront les usines qui produisent les pièces mécaniques. "Leur fermeture sera ajustée en conséquence", indique PSA dans un communiqué. Elle s'étaleront jusqu'au 27 mars, a-t-on communiqué aux salariés.

Des équipes allégées à Charleville-Mézières

À la fonderie de Charleville-Mézières, les réunions du comité social et économique et du comité d'entreprise s'enchaînent depuis ce lundi 16 mars. Alertés par deux premiers cas de salariés dépistés positifs au coronavirus à Mulhouse et à Trèmery, près de Metz depuis le lundi 9 mars, les syndicats demandent la fermeture au plus vite.

On est pas logé à la même enseigne. On attend que tous les autres soient passés et, nous, on sera les derniers. Bien sûr, il est plus rapide de fermer un site de montage qu'une fonderie car il faut arrêter les fours, mais ça ne justifie pas le délai. On pouvait y arriver avant - François Cazeaux, délégué du personnel CGT de PSA Charleville-Mézières

Le processus pour mettre à l'arrêt les fours nécessitent trois jours car il faut les vider et les traiter. Une permanence minimale devrait être assurée après l'arrêt de production afin de surveiller les fours.

Sur le site, les équipes s'allègent petit à petit. "Il y a des salariés en télétravail, d'autres absents pour garder leurs enfants ou en raison de leur santé fragile", précise Mickaël Dessons, représentant Force ouvrière. "Ceux qui viennent encore travailler doivent prendre leur température avant de quitter leur domicile. Les vestiaires communs sont condamnés".

Il ressort des réunions avec la direction du site que la fermeture de l'usine ardennaise de PSA est probable, peut-être dès la fin de cette semaine. Avec 1448 salariés et 298 intérimaires, PSA est le plus gros employeur privé des Ardennes.