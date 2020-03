Coronavirus : la foule dans plusieurs supermarchés du Grand Nancy

Très forte affluence dans plusieurs hypermarchés du Grand Nancy face à la crise du coronavirus. De nombreux consommateurs font des stocks et les enseignes ont du mal à suivre momentanément.

De longues minutes d'attentes devant le centre commercial Auchan de la Sapinière à Laxou ce lundi. Les accès à l'hypermarché sont filtrés par le service de sécurité du magasin pour éviter la cohue. Une seule entrée disponible face à l'afflux de consommateurs.

Certaines étagères vides

Dans les rayons, plusieurs étagères sont presque vides (pâtes, riz, papier toilette), des marquages au sol ont été installés pour faire respecter une distance d'un mètre au moins entre les clients qui attendent aux caisses. Dans un rayon, on peut lire un écriteau informant la clientèle d'une rupture de stocks momentanée de certains produits.

Des palettes d'eau minérale ont été vendues au Auchan de Laxou © Radio France - Melvin Turpin

Dans plusieurs enseignes, les "drives" ont été également pris d'assaut. Denis Laurain est délégué syndical CFDT commerce et salarié du supermarché Cora à Essey-lès-Nancy, s'il reconnaît l'afflux de clients, il se veut rassurant sur une éventuelle rupture de stocks :

"Sur la plate-forme de Ludres, les livraisons se font en temps et heure, tout est remis en rayon. On a aménagé les horaires pour faire remplir par les salariés la nuit pour éviter qu'ils soient contaminés. La chaîne alimentaire ne va pas se rompre comme ça. Il n'y a pas à paniquer, on ne manquera de rien."