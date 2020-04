Coronavirus : la fromagerie Lincet invite les consommateurs à soutenir les filières locales

Depuis le début du confinement, les ventes de fromages AOP et IGP se sont effondrées. Certains producteurs ont perdu la totalité de leurs commandes. La fromagerie Lincet installée dans l'Yonne, en Côte-d'Or et dans l'Aube appelle les consommateurs à soutenir les filières locales.

Chaource et Époisses, Brillat-Savarin, Soumaintrain. Les fromages AOP et IGP de Bourgogne ne sont pas épargnés par la crise du coronavirus. Les principaux concernés, ce sont les producteurs fermiers en vente directe sur les marchés qui sont nombreux à être fermés. En grandes surfaces, où les rayons de fromages à la coupe sont également fermés ou réduits, les habituels consommateurs semblent se détourner de ces produits. Le patron de fromagerie Lincet qui emploie 210 salariés en appelle aux consommateurs.

La fromagerie continue d'acheter du lait aux fermiers

A la fromagerie Lincet installée à Saligny dans l'Yonne, à Brochon en Côte-d’Or et dans l'Aube , les ventes de Chaource AOP, d’Époisses AOP, de Brillat-Savarin IGP et de Soumaintrain IGP enregistrent des baisses allant jusqu’à 50 % . Les commandes, les ventes baissent mais la fromagerie doit continuer à acheter du lait. Le patron Didier Lincet a demandé aux éleveurs de baisser de les volumes de lait prévus contractuellement : "au lieu d’acheter 110.000 litres par jour, c’est désormais 99.000 litres. La fromagerie revend toujours 40 % de ce que nous collectons mais avec la crise nous sommes forcés de brader ce lait, à la moitié de sa valeur habituelle", explique Didier Lincet.

"Les gens privilégient du gruyère, du fromage râpé mais une ou deux fois par semaine se faire plaisir en achetant un Chaource ou un Époisses c'est aussi un geste qui faut avoir pour aider." - Didier Lincet

La fermeture des restaurants, de certains marchés et le ralentissement enregistré chez les crémiers, fromagers et les grandes surfaces, provoquent une forte baisse d'activité à la fromagerie et dans l'ensemble de la filière. La fromagerie a dû mettre en chômage partiel une partie de ses salariés : " il faut comprendre qu'au niveau de la région cela représente 1.000 à 1.300 emplois. Il y a des raisons d'être inquiet", affirme Didier Lincet. Le patron dit comprendre les consommateurs mais les appelle à soutenir ces filières de proximité : "je comprends que les gens achètent des produits de première nécessité, les gens cuisinent davantage, ils privilégient du gruyère, du fromage râpé, de la crème, du beurre mais une ou deux fois par semaine se faire plaisir en achetant un Chaource ou un Époisses c'est aussi un geste qui faut avoir pour aider, on doit rappeler que nos produits sont là et sauver nos filières."