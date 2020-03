Coronavirus : la galère continue pour les frontaliers

Entre une et trois heures d'attente. C'est en moyenne le temps que les travailleurs frontaliers de Franche-Comté mettent matin ET soir pour se rendre en Suisse et en revenir. C'était le cas ces derniers jours aux postes de Vallorbe et aux Verrières de Joux.

Des contrôles systématiques

Les frontières ont été fermées avec la Suisse mais les frontaliers ont toujours le droit de franchir la frontière pour aller travailler, sur présentation d'une pièce d'identité, d'une attestation de l'employeur et du Permis G, le permis de travail en Suisse. Les autorités helvétiques contrôlent systématiquement toutes les voitures. Seuls sont autorisés à traverser les frontaliers en règle et les transports de marchandises qui le sont également.

Plusieurs postes frontières fermés

Ces contrôles systématiques et la fermeture de plusieurs postes frontières secondaires comme à Biaufond expliquent les bouchons. L'Auberson (le passage après les Fourgs) et les Brenets sont par ailleurs réservés aux personnels soignants et aux transports de malades. Par ailleurs les autorités suisses n'ont pour l'instant pas renforcé les moyens humains aux frontières. Du coup le directeur régional des douanes en Franche-Comté recommande la patience et l'étalement des déplacements en accord avec l'employeur.