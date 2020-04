Coronavirus : la justice restreint l'activité d'Amazon en attendant une évaluation des risques

La justice ordonne à Amazon France de restreindre son activité aux seuls produits essentiels et estime que la société a "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés".

Le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne ce mardi à Amazon France de restreindre son activité aux seuls produits essentiels en attendant les résultats d'une évaluation des risques inhérents à l'épidémie de coronavirus, selon le jugement obtenu par l'AFP. Cette évaluation des risques devra être établie sur ses différents entrepôts en France, dont celui de Montélimar, dans la Drôme.

Dans son jugement, le tribunal estime qu'Amazon France la société a "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés". Il lui ordonne alors de restreindre son activité "aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée".

À Montélimar, les salariés de l'entrepôt d'Amazon avaient débrayé dès le premier jour de confinement, le 17 mars, pour dénoncer leurs conditions de travail et demander la fermeture du dépôt. Un représentant syndical expliquait alors que le dépôt drômois expédiait "des DVD, des livres, des ordinateurs ou des chaussures" et qu'il ne s'agissait pas de marchandises nécessaires à la vie quotidienne.

