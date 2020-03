Coronavirus : la liste des bureaux de poste ouverts en Normandie

Avec la pandémie du Covid-19, la France fonctionne au ralenti depuis maintenant près d'une semaine. Malgré le confinement, certains métiers continuent à travailler dehors presque comme si de rien n'était, comme le service des ordures. Il y a aussi La Poste. Considérée comme "utile à la nation", l'entreprise ne s'arrête pas, sauf ce samedi 21 mars 2020, où , en raison de "la réduction de ses effectifs", toutes les activités postales sont suspendues. Pas de bureau ouvert, pas de service de tri ou de distribution du courrier.

Une remise de colis chamboulée

Sinon, le service postal reste fonctionnel. Avec forcément un peu de retard. Dans les centres de tri, des équipes réduites se relaient "pour éviter les contacts". La Poste assume de prioriser certains flux, notamment les services à la personne. L'entreprise s'occupe parfois de distribuer des repas à des personnes âgées. Pour les livraisons de colis ou de recommandés, l'objectif est de limiter les contacts directs. Des SMS remplacent la traditionnelle signature, et le colis est déposé devant la porte du client, après que le facteur se soit annoncé.

Neuf bureaux ouverts dans l''Eure

Pour l'activité en bureau, elle est considérablement réduite. Sur les 9 000 bureaux, environ, que La Poste compte en France, seuls 1 600 restent ouverts pendant cette crise. 27 sont accessibles en Seine-Maritime, 9 seulement dans l'Eure. Si un colis ou un recommandé pour vous est bloqué dans un bureau fermé, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre sa réouverture, précise La Poste. Il sera accessible pendant quinze jours à compter de la réouverture du bureau.

Des cas avérés pour des guichetiers et des postiers ?

Cette continuité de ce service ne plaît pas à tout le monde, et en particulier au syndicat Sud PTT de l'Eure. Dans un communiqué, il fustige cette ouverture : "Des cas avérés au guichet de Brionne, Gournay en Bray et Saint Sébastien de Morsent ne peuvent qu'inquiéter." Le syndicat ajoute que certains ont fait valoir leur droit de retrait, expliquant que certains secteurs n'avaient pas eu de courrier déjà ce vendredi 20 mars. Sud PTT estime dans son communiqué que "Le Covid-19 survit 72 heures sur une enveloppe plastifiée et 24 heures sur une enveloppe papier". Un chiffre qui serait issu d'une prise de parole du docteur Gilbert Deray. Vincent Nouvel, le secrétaire adjoint du syndicat pour la Haute-Normandie, demande d'ailleurs à la population de ne plus commander de colis par Internet.

La liste des bureaux de La Poste ouvert en Seine-Maritime et dans l'Eure :

76 : Barentin, Bois-Guillaume, Canteleu BP, Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, Dieppe Hôtel de Ville, Elbeuf, Eu, Fécamp, Fécamp Ramponneau BP, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly Hôtel de Ville, Le Havre Caucriauville, Le Havre Les Halles, Le Havre Mont Gaillard BP, Le Havre Palais de justice, Le Mesnil Esnard, Luneray, Maromme, Montivilliers, Neufchâtel-en-Bray, Rouen Jeanne d'Arc, Rouen Martainville, Rouen Saint-Sever, Sotteville-lès-Rouen, Yerville, Yvetot.

27 : Bernay, Charleval, Conches-en-Ouche, Evreux centre, Gisors, Louviers, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Vernon

Au gré de la situation, La Poste rappelle que cette liste peut évoluer à tout moment. Il peut être plus prudent d'appeler le bureau avant de s'y rendre. Bien évidemment, en raison du confinement annoncé par le gouvernement, rendez-vous dans votre bureau de Poste que si vous avez une chose urgente à y faire. Tous les bureaux pré-cités sont ouverts de 9h à midi et de 14h à 17h.