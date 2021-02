Coronavirus : la liste des centres commerciaux fermés en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² doivent baisser rideau depuis le week-end dernier suite aux annonces de Jean Castex. Retrouvez la liste complète en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés ont dû fermer leurs portes depuis le week-end dernier et les annonces de Jean Castex, pour éviter un nouveau confinement. Une directive pas facile à mettre en oeuvre car il fallu calculer toutes les surfaces des centres commerciaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Dans les deux départements : sept structures sont concernées.

Les centres commerciaux fermés :

Tous les commerces fermés administrativement pour les trois prochaines semaines peuvent demander des aides de l’Etat. Seules les galeries marchandes sont fermées, les grandes surfaces alimentaires restent ouvertes.