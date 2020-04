Coronavirus : la Loire, plus faible hausse de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes le mois dernier

La hausse du nombre de demandeurs d'emploi en France est historique : +7.1% en un mois. Soit 246 000 chômeurs de plus au mois de mars. Ce qui efface les baisses de janvier et de février. 3,732 millions de personnes sont à la recherche d'un emploi en France. Dans notre région, il y a 31830 demandeurs d’emploi en plus. Une tendance qui se confirme bien entendu en Auvergne et dans la Loire. C’est justement ce département qui connait la hausse de chômage la plus "modérée" : + 5,8%, ce qui représente un peu plus de 2000 demandeurs d’emplois supplémentaires.

Le Puy-de-Dôme s’en sort également moins mal que d’autres : +6,6% et quasiment 1900 chômeurs en plus. Pour les autres départements qu’on dira plus ruraux, la hausse est un peu plus sensible encore. Cela s’explique notamment par le fait que le nombre de demandeurs d’emploi y était peu élevé avant la crise sanitaire. Une flambée sur le terrain du chômage entraine donc immédiatement des indicateurs élevés : +6,9 en Haute-Loire, +7,4 dans l’Allier et +10,2 dans le Cantal. Ce sont respectivement dans chaque département 580, 1200 et 410 demandeurs supplémentaires en l’espace d’un mois.