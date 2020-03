Coronavirus : la Macif mobilise 20 millions d'euros

20 millions d'euros. C'est la somme mobilisée par la Macif, mutuelle basée à Niort, pour aider les personnes fragilisées par l'épidémie de coronavirus.

Plus d'un million d'euros vont être versés pour soutenir soignants à travers la fondation de l'AP-HP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. 2,5 millions sont destinés à des associations comme les Restos du cœur, le Samu social, le Secours populaire. Plus de 5 millions d'euros vont servir dans le cadre du fonds de solidarité et du fonds d'action sociale de la Macif pour aider les adhérents en difficulté. Plus de 5 millions d'euros aussi pour soutenir les petites entreprises et les indépendants via la Fédération française de l'assurance. 6 millions d'euros pour anticiper les impacts sociaux de l'après-crise avec "solidarité chômage macif", "un dispositif unique parmi les assureurs", précise la Macif dans un communiqué.

Appel au volontariat

La Macif, c'est 11.000 salariés et 2.300 délégués à travers la France. Un appel au volontariat est lancé pour rompre l’isolement des personnes fragiles. C'est notamment maintenir le lien par téléphone ou mail avec des personnes isolées identifiées par les associations.

La mutuelle niortaise lance également via sa plateforme solidaire Diffuz le défi "1 dessin pour 1 résident", des dessins d’enfants pour maintenir le lien avec les proches en Ehpad ou les personnes en situation d’isolement social.