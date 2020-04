Coronavirus : la MAIF va reverser 100 millions d'euros à ses sociétaires "par solidarité"

La MAIF annonce ce jeudi que les économies réalisées grâce à la baisse des accidents de la route seront redistribuées à ses sociétaires. L'assurance mutuelle, dont le siège se trouve à Niort, rappelle qu'elle "n'a pas de but lucratif, et encore moins dividendes à redistribuer".

"C'est super ça !", "Bravo pour votre initiative !", "Très fière d'être chez vous!"... De nombreux internautes félicitent la Maif ce jeudi matin pour sa solidarité en pleine épidémie de coronavirus.

Alors que "la période de confinement a généré une baisse significative des accidents de la route", la mutuelle niortaise annonce ce jeudi matin dans un communiqué à ses sociétaires que les économies réalisées vont être reversées aux détenteurs d'un contrat d'assurance automobile, soit un montant total estimé à "cent millions d'euros".

"Nous avons la conviction que la solidarité est la seule solution viable face à la crise aujourd'hui mais aussi pour le monde d'après"

100 millions d'euros qui peuvent être reversés aux soignants

Dans son communiqué, la Maif précise que les sociétaires auront "la possibilité de percevoir la somme leur revenant ou de la reverser, au profit des soignants, via la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ; au profit de la recherche, via l'Institut Pasteur ; ou au profit de l'action sociale, via le Secours Populaire."

"La Maif n'a pas de but lucratif, et encore moins de dividendes à distribuer. Mais, en cette période de exceptionnelle, il nous apparaît juste de mettre en place ce dispositif solidaire."

La société d'assurance mutuelle, dont le siège historique est implanté dans les Deux-Sèvres, tient également à se démarquer nettement des entreprises du CAC40, critiquées pour avoir reversé des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires en pleine pandémie de coronavirus.