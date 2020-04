Coronavirus : la Matmut gèle ses tarifs d'assurance automobile

Les Français confinés utilisent moins leur voiture : logiquement, ils ont donc moins d'accidents. Depuis le début du confinement, cela représente même une baisse de 65 à 70% des sinistres sur la route, selon les estimations de la Matmut pour ses assurés.

Face à ce constat, le groupe, qui gère plus de 2,7 millions de contrats, a décidé de geler les tarifs des assurances automobiles (2 et 4 roues) pour 2020 et 2021, et ce, sans attendre les chiffres de la sinistralité routière sur l'année.

Un effort chiffré à 50 millions d'euros

La Matmut annonce également un geste pour ses assurés "les plus fragilisés", en l'occurrence, les demandeurs d'emploi ou ceux qui auraient perdu leur travail dans le contexte de la pandémie. Ils bénéficieront d'une réduction de 75 euros sur leur cotisation annuelle d'assurance automobile.

Comme de nombreux acteurs économiques, l'assureur prend aussi des mesures de solidarité avec les soignants. Les infirmiers libéraux et les médecins retraités en reprise d’activité mobilisés pour le Covid-19 obtiendront une remise de 50% sur leur cotisation annuelle de responsabilité civile médicale. La Matmut offre aussi un trimestre aux kinésithérapeutes et ostéopathes dont les cabinets sont réquisitionnés par l'Agence régionale de santé.

Le groupe basé à Rouen estime le coût total de ces mesures à 50 millions d'euros, soit les trois quarts de son résultat net en 2019.