Coronavirus : la métropole bordelaise dévoile son plan pour soutenir l'économie locale

Soutenir coûte que coûte les entreprises bordelaises, une nouvelle fois lourdement touchées à cause de ce deuxième confinement. C'est la priorité de la métropole, qui a dévoilé ce mardi son plan d'aide, composé de plusieurs mesures destinées à accompagner l'économie de proximité. Le dépôt des dossiers est déjà ouvert et doit se faire en ligne.

Trois priorités, dix mesures

Répondre à l'urgence, soutenir la consommation locale et relancer l'économie locale à moyen terme. Voilà les trois priorités fixées par Bordeaux métropole dans le cadre de son plan d'aide. Les deux premières, répondre à l'urgence et relancer la consommation, sont les plus pressantes. Cela passe par différentes mesures, dix au total, à destination des entreprises. Par exemple, ces dernières pourront solliciter un soutien à la trésorerie, un fonds aussi pour les loyers de novembre et décembre, en particulier pour les restaurants et les lieux touristiques, ou encore un fond d'aide à la digitalisation. "Ce fonds s'adresse aux commerçants et artisans qui ont vu leurs vitrines fermées administrativement et qui ont dû rapidement investir pour créer un site par exemple, et c'est une aide plafonnée à 1.500 euros" précise Alain Garnier, Vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’économie sociale et solidaire et de l’économie de la proximité.

Les entreprises qui souhaitent solliciter ces aides, mises à disposition par la métropole et de la CCI, doivent créer leur dossier en ligne via cette plateforme. En cas de problème, le numéro de crise, mis en place en mars dernier par la CCI, est toujours opérationnel : 05.56.79.5000.

Coup de pouce aux ménages les plus vulnérables

Au-delà des différentes aides consacrées aux entreprises, il s'agit aussi d'accompagner et de faciliter le pouvoir d'achat des familles bordelaises. Pour les plus fragiles, la métropole a travaillé avec la CAF pour mettre en place une aide de 50 euros, versée à toutes les personnes bénéficiaires du dispositif. "Au total cela concerne plus de 100.000 personnes donc c'est vraiment significatif comme intervention et on souhaite que l'aide soit versée avant Noël" souligne Alain Anziani, le président de Bordeaux métropole.