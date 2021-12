Coronavirus : la ministre du Travail appelle les entreprises à "accélérer" le télétravail

La ministre du Travail Élisabeth Borne appelle, ce mercredi 22 décembre, les entreprises à "accélérer" le recours au télétravail face au Covid-19. Elle leur demande de se préparer "dès maintenant" à le "renforcer" à la rentrée, avec une cible de 3 à 4 jours par semaine.

Trois jours minimum, quatre jours quand c'est possible

Face à la 5e vague qui frappe tout le territoire, "il faut accélérer, renforcer le télétravail", affirme la ministre sur Europe 1. Elle invite les entreprises à prendre leur part : "Je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant à renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent, voire quatre jours quand c'est possible". Selon Elisabeth Borne, un "consensus" existe entre les organisations syndicales et patronales pour renforcer le travail à distance.

Depuis quelques mois, le protocole sanitaire en entreprise a été assoupli et ne fixe pas de manière nationale un nombre obligatoire de jours de travail à distance. Ce sont les employeurs qui "fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités". "Près de 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler (...) l'ont fait la semaine dernière, en moyenne trois jours par semaine", d'après une enquête Harris Interactive, menée par le ministère du Travail. Du 13 au 19 décembre, ils sont 18% a avoir télétravailler à temps complet. Le nombre de jours moyen était la semaine dernière de 3 jours, contre 2,9 la semaine du 29 novembre, toujours selon l'enquête menée en ligne du 15 au 19 décembre, auprès d'un échantillon de 2.019 personnes représentatifs de Français âgés de 18 ans et plus, parmi lesquels sont représentés 1.166 actifs en emploi.