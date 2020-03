Coronavirus : 47% des entreprises basques déjà impactées

Avant même les spectaculaires annonces d’Emmanuel Macron ce jeudi soir, la CCI Bayonne Pays Basque avait sondé les entreprises de son ressort pour savoir si la pandémie avait des répercussions sur l’économie basque. La réponse est simple : c’est OUI. _"47% des entreprises sondées disent déjà être impactées_. Et les deux tiers : 69% se disent très inquiètes pour l’avenir..."

Des semaines bien sombres à venir

Invité de l’antenne spéciale Coronavirus ce vendredi matin, André Garetta, le président de la Chambre de Commerce et d’industrie Bayonne Pays basque est très clair. "Il y a de fortes chances que certaines entreprises ne passent pas cette épreuve. 31 % notent de faibles impacts à ce stade . Pour le moment ce sont des ralentissement de l’activité et des tensions sur la trésorerie . Les secteurs les plus touchés sont le commerce, le tourisme. Annulations événements, baisse de commandes clients, suspension de déplacements, etc, ne laissent rien présager de bon et d'ailleurs, les entreprises disent avoir déjà mis en place des mesures."

2 sur 3 sont très inquiètes pour les semaines à venir et pour 70 % d’entre elles, il est certains qu’il y aura des conséquences sur le chiffre d’affaire.

2 entreprises basques sur 3 inquiètes du Coronavirus © Radio France - Céline Arnal

Annonces gouvernementales dores et déjà insuffisantes

Le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir les entreprise : mesures "exceptionnelles et massives" de chômage partiel, le report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. Cette annulation des charges sociales est une évidence aux yeux d’André Garreta. "Ce sera indispensable à la survie des entreprises. Mais pour certaines entreprises ce sera très vite insuffisant et si rien ne vient derrière, ce sera très vite, très compliqué pour les société basques "