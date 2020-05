Coronavirus : la mortalité en hausse de 29% en Ardèche et de 19,5% dans la Drôme par rapport à 2019

L'Insee a calculé l'évolution des décès cumulés du 1er mars au 13 avril 2020 rapportés aux décès de 2019 sur la même période. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la mortalité a augmenté de 28,9% en Ardèche et de 19,5% dans la Drôme.

Pour tenter d'évaluer les ravages causés par l'épidémie de Covid-19 en France, l'Insee (l'Institut national de la statistique et des études économiques) a comparé le nombre total de décès survenus entre le 1er mars et le 13 avril 2020 avec les chiffres de la mortalité en 2019, à la même période. L'institut s'est basé sur ses données propres ainsi que celles transmises par les mairies pour réaliser ces calculs.

Évolution du nombre moyen de décès par jour du 1er au 13 avril 2020 rapportés au nombre moyen de décès par jour du 16 au 31 mars 2020 par département - INSEE

En Ardèche, le nombre total de décès entre le 1er mars et le 13 avril 2020 est en hausse de 28,9% par rapport à celui enregistré entre le 1er mars et le 13 avril 2019. En tout, il y a eu 125 décès supplémentaires en Ardèche en 2020 sur cette période, par rapport à 2019.

Comparaison du nombre de décès entre 2020 et 2019, pour la période du 1er mars au 13 avril. - INSEE

Dans la Drôme, la hausse de la mortalité est de 19,5%. 116 décès supplémentaires ont été enregistrés en 2020 par rapport à 2019, sur la période du 1er mars au 13 avril.

+15% de décès dans la région

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de décès totaux survenus entre le 1er mars et le 13 avril 2020 est supérieur de l’ordre de près de 15 % à celui enregistré sur la même période en 2019 (et également supérieur à celui de 2018). Dans sa note, l'Insee précise que les régions, comme les départements, sont les lieux dans lesquels les décès sont survenus, et non pas les lieux de résidence des personnes décédées.

Vers un ralentissement de la mortalité ?

Selon les toutes dernière données enregistrées par l'Insee, le nombre de décès a diminué au cours de la semaine du 11 au 17 avril par rapport à la semaine précédente en France et dans toutes les régions de France métropolitaine. "Cela confirmerait le retournement observé dans la courbe des décès totaux depuis le 1er avril et qui se poursuit jusqu’à la mi-avril, écrit l'Insee. Toutefois, si ces diminutions traduisent un réel ralentissement dans la progression du nombre de décès par rapport à la dynamique observée fin mars, elles doivent être analysées avec précaution, les résultats étant encore provisoires".

De son côté, l'Agence régionale de santé estimait dans son dernier bilan, publié le 30 avril, que 145 personnes infectées au Covid-19 étaient toujours hospitalisées en Ardèche et 109 dans la Drôme. En tout, sur les deux départements, 188 personnes sont décédées des suites du Covid-19, selon l'ARS.