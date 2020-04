Coronavirus : la pêche à la débarque de nouveau autorisée dans la Manche

Il y avait du monde jeudi matin, sur le quai Lawton-Collins à Cherbourg. Des Cherbourgeois qui, attestation dans la poche, avaient quitté pour quelques minutes leurs foyers pour aller acheter du poisson et des crustacés directement sur le stand de Patrice Cauchois, le patron du bateau de pêche l'Epilogue. "La file d'attente faisait plusieurs dizaines de mètres", raconte le pêcheur avant de préciser que toutes les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 ont été appliquées.

Un débouché primordial

Il faut dire que les habitués attendaient avec impatience la reprise de la vente "au cul du bateau" interdite jusqu'à la semaine dernière dans le cadre des mesures visant à garantir le confinement. Des mesures assouplies par le préfet de la Manche qui a pris un arrêté autorisant à nouveau cette vente devenue essentielle pour les professionnels qui la pratiquent. "Les restaurants sont fermés, les mareyeurs ne prennent plus beaucoup de marchandises, alors pour nous, la vente directe devant le bateau, c'est essentiel", souligne Patrice. Evidemment, ça ne compense pas la perte d'activité, mais "si cette vente marche bien, elle garantira 50% du chiffre d'affaire", assure le pêcheur cherbourgeois. "Et en l'occurrence, pour la reprise jeudi, on a constaté que les clients avaient envie de poissons et de crustacés, qu'ils étaient au rendez-vous, et achetaient plus que d'habitude".

Pas suffisant pour compenser la baisse d'activité

Toujours dans le Cotentin, à Barfleur, Adèle et Tanguy Simonet vont retrouver samedi le contact avec le client. "Ca va faire du bien au moral", explique Adèle. Son mari ne fait plus qu'une pêche par semaine à bord de son caseyeur, le Touano et elle sait déjà que la vente sur le quai ne suffira pas à compenser le manque à gagner. "Pour nous, c'est 30% de l'activité, mais comme il n'y aura pas de marchés, _on risque de se retrouver seuls sur le quai, et je ne sais pas si les clients seront au rendez-vous_".

Une situation qui fragilisera les entreprises l'hiver prochain

Et puis la solution de la vente à la débarque ne convient pas à tous les pêcheurs. Gilles Musard possède 2 bateaux basés à Barneville-Carteret. Sa spécialité : le bulot et les crustacés, qu'il vend en priorité aux restaurants et aux mareyeurs. L'activité a sérieusement ralenti et il n'envisage pas de se mettre à la vente directe au retour de la pêche. Son inquiétude : que le manque à gagner actuel, à une période normalement soutenue, ne fragilise son activité durant l'hiver. "Les bateaux restent à quai en janvier et pour continuer de payer les matelots et les charges durant cette période, j'ai besoin de 80 000 euros de trésorerie. Cette réserve, c'est à la belle saison que je la constitue. Et pour l'instant, je ne peux pas le faire".