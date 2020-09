Coronavirus : la Percée du vin jaune 2021 est annulée

La Perçée du vin jaune 2021 est annulée. La 24e édition devait se tenir à Cramans dans le Jura les 6 et 7 février, mais elle est reportée à 2022 à cause de la crise du coronavirus. La décision a été votée ce mercredi soir par les organisateurs, comme nous l'a confirmé Benoît Sermier, le président de la Percée 2021, en direct sur France Bleu Besançon : "C'est avant tout pour des raisons sanitaires. On reçoit des dizaines de milliers de personnes, on ne pourra pas mettre en place des gestes barrière efficaces et on a peur de perdre le côté convivial de la fête."

Des risques financiers trop importants

Les organisateurs craignent aussi des conséquences financières importantes en cas d'édition au rabais : "On est une association, on ne veut pas prendre trop de risques" confie Benoît Sermier. Optimistes jusqu'au mois dernier, ils ont vu l'épidémie de Covid-19 reprendre le dessus, au fil des semaines, et préfèrent "être raisonnables".

Une autre manière de fêter ce millésime?

Benoît Sermier et son équipe de la Percée du vin jaune 2021 planchent donc sur une autre manière d'honorer le millésime 2014, qui devait être dégusté au cours de cet événement et qui se retrouve privé de Percée. "On pourrait proposer un parcours dans le vignoble du Jura chez des viticulteurs... ou quelque chose de plus intime entre viticulteurs pour fêter correctement ce millésime" lâche le président, en pleine réflexion.

Les organisateurs donnent de toute façon rendez-vous les 5-6 février 2022 à Cramans pour la prochaine édition de la Percée du vin jaune, afin de fêter le millésime 2015. La Percée du vin jaune est le plus gros événement organisé en Franche-Comté chaque année, en termes de fréquentation, après les Eurockéennes.